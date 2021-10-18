ЕС введет новые санкции против Белоруссии из-за беженцев на границе

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что новые санкции, которые Евросоюз намерен ввести против Белоруссии из-за миграционного кризиса, будут «чувствительными». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза хотят прекратить рейсы в Минск из стран, откуда наиболее часто прибывают нелегальные мигранты, чтобы потом перебраться на территорию Европы, заявила на слушаниях Европарламента еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Уровень миграции в ЕС из Сирии, Ирака и стран Африки через белорусскую территорию, по ее словам, продолжает расти.

Йоханссон обвинила белорусские власти в пособничестве нелегалам, а также в попытке дестабилизировать европейское объединение. За счет прекращения авиасообщения со странами-источниками миграции Евросоюз надеется урегулировать миграционный кризис на границах.

До этого Еврокомиссия приняла план действий в отношении миграции на территорию Евросоюза. По словам члена ЕК Виргиниюса Синкявичюса, в этом документе ситуация с нелегалами на границе с Литвой и соседними государствами признана «гибридной атакой» Белоруссии.