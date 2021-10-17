Врач Саакашвили рассказал о состоянии политика на 17-й день голодовки

Врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что политик физически ослаб, но госпитализировать его пока не планируется. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«Я советую назначить консилиум раньше вторника, чтобы врачи обсудили дальнейшие шаги. Надо ли его переводить в госпиталь, какие минералы дать и так далее... У него отмечается слабость, бледность лица, ему трудно передвигаться», — сказал он.

При этом Кипшидзе подчеркнул, что морально Саакашвили силен и не собирается прекращать голодовку.

Саакашвили задержали 1 октября, в настоящее время он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства, а также он является фигурантом дел об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры бывшему президенту обжалованию не подлежат.