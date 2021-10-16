Вице-премьер Оверчук заявил, что РФ и США недовольны текущим уровнем отношений

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что ни Россия, ни США не удовлетворены нынешним уровнем отношений и считают, что они должны стать лучше. Об этом сообщает ТАСС.

Оверчук отметил, что Соединенным Штатам и России нужны прямые контакты и объяснение друг другу логики своих действий.

«Ни России, Ни США не удовлетворены текущем уровнем двухсторонних отношений. На всех уровнях считают важным улучшать их. В отношениях двух стран остается много «завалов». Но необходимость улучшать экономические связи очевидна», — подчеркнул Оверчук.

Он добавил, что США И Россия считают необходимыми улучшать обоюдные отношения на всех уровнях.

По словам Оверчука, одна из тем, которая будет прорабатываться министерствами двух стран станет вопрос борьбы с изменением климата.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вице-премьер посетить США, где встретится с представителями администрации и бизнеса.

Он также отметил, что экономическое сотрудничество России и США и «прагматичное взаимодействие» на уровне компаний продолжаются.