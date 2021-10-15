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Депутаты в Канаде перестанут молиться

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Global Look Press

Парламент канадской провинции Новая Шотландия заменит ежедневную молитву «минутой молчаливого размышления». Об этом сообщает издание Halifax Today.

Инициативу предложил премьер-министр провинции Том Хьюстон. По его словам, отмена ежедневной молитвы нужна для демонстрации того, что «все жители Новой Шотландии приветствуются в парламенте, вне зависимости от их расы, пола, сексуальной ориентации, языка или религии». Он добавил, что легислатура будет продолжать реформы до тех пор, пока все жители Новой Шотландии не будут чувствовать «себя включенными в политический процесс».

До этого традиция ежедневной молитвы существовала в Палате собраний Новой Шотландии с 1758 года.

В 2018 году текст гимна Канады «O Canada» был изменен в пользу гендерно-нейтральной версии.

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