Лавров предложил использовать вместо термина «омбудсмен» нейтральный «омбудсперсон»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил заменить термин «омбудсмен» на «омбудсперсон» ввиду неполиткорректности первого. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В современном мире слово «омбудсмен», особенно так часто употребляемое, может показаться политически некорректным, — сказал глава МИД РФ в ходе VII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.

По его словам, также можно использовать слова «омбудсвумен» в отношении женщины и «омбудсмен» в отношении мужчины.

Также дипломат добавил, что русское слово «уполномоченный» или «уполномоченная» ему гораздо ближе.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что не встречалась с термином «феминитивы» и считала переделывание названий профессий в форму женского рода шуткой. По ее словам, в российском внешнеполитическом ведомстве не рассматривают серьезно возможность применения такой лексики. Дипломат рассмеялась над словами «дипломатка» и «редакторка».