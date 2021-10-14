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Талибы* отправились на первые официальные зарубежные переговоры

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Zabi Karimi/AP

Делегация правящего в Афганистане движения «Талибан» (запрещено в России) отправилась в Турцию с первым официальным визитом после захвата власти в августе 2021 года. Об этом сообщает Bakhtar News Agency.

Отмечается, что приглашение посетить Анкару талибам сделал турецкий МИД. Афганскую делегацию возглавляет и.о. министра иностранных дел Амир-Хан Муттаки. Помимо него в ее состав вошли глава разведки, замглавы МВД и и.о. министерства культуры.

Известно, что стороны обсудят вопросы межгосударственных отношений, в том числе о торговле, авиасообщении и миграции.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступал за то, чтобы новое правительство Афганистана было в полной мере инклюзивным и включало женщин и представителей разных политических взглядов. Он заверял, что пока это не будет сделано, Турция не сможет вести дела с талибами и присутствовать в стране на государственном уровне.

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