В МИД Украины заявили, что Поклонская от правосудия «не спрячется и в Африке»

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Наталье Поклонской, назначенной послом России в Кабо-Верде, не удастся скрыться от украинского правосудия «даже в Африке». Об этом он сообщил агентству «РБК-Украина».



Николенко подчеркнул, что бывшая прокурор Крыма разыскивается «за государственную измену против нашего государства», а также находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.

По его словам, ведомство уже уведомило властей Кабо-Верде о «преступной деятельности Поклонской».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла России в республике Кабо-Верде.

В конце сентября Поклонская назвала «большой честью» свою новую должность. Она отметила, что не хотела бы преждевременно рассказывать о ней.

Также политик обещала рассказать о новом месте работы «очень скоро». Летом текущего года стало известно, что бывший прокурор Республики Крым Поклонская может получить назначение на дипломатический пост. Она отвечала, что ей интересна дипломатическая деятельность.