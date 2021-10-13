Путин: инфляция в России выросла больше, чем ожидалось

Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России выше, чем прогнозировалась. Об этом он сообщил на пленарном заседании Российской энергетической недели, передает РИА «Новости».

«Да, у нас инфляция, к сожалению, подросла. Семь с лишним процентов — 7,5, по-моему. Это много больше, чем мы ожидали. Но вы же сами об этом только недавно сказали: все банки в мире, кто-то из участников, печатают деньги, как фантики. Наш — нет», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что российские власти знают о проблемах в экономике страны и переживают из-за падения доходов населения.

Также он отметил, что новая гонка вооружений уже идет. По мнению российского лидера, гонка началась из-за того, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из договора по противоракетной обороне (ПРО) в 2001 году.

При этом он отметил, что несмотря на то, что в России проводится разработка новых видов оружия, Россия не намерена использовать это оружие в качестве угрозы и готова учитывать новейшие разработки в переговорах о сокращении вооружений.