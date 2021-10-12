В МИД отреагировали на обвинения США в использовании Россией поставок газа как оружия

Москва не согласилась с рядом обвинений от Соединенных Штатов, по которым РФ якобы пользуется поставками газа в качестве оружия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главы Министерства иностранных дел России Сергея Рябкова.

«Это бесстыдно, что они продолжают повторять как заигранную пластинку подобные обвинения. Мы никогда не оказывали давление путем поставок наших энергоресурсов», — сказал он.

По словам замглавы ведомства, Москва не намерена использовать поставки ресурсов как политическое давление.

«Подобные заявления широко распространяются, но они, как мы считаем, являются частью информационной войны, которую Запад продолжает вести против Москвы по многим направлениям», — подчеркнул Рябков.

Также Великобритания ранее обвинила Россию в преднамеренном ограничении поставок газа в Евросоюз.

При этом в России неоднократно заявляли, что не собираются использовать газопровод в геополитических целях. Замглавы МИД России Андрей Руденко заявлял, что Москва рассматривает «Северный поток — 2» исключительно как экономический проект.