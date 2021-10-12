В Европарламенте осудили действия России в странах «Восточного партнерства»

В комитете Европарламента (ЕП) по иностранным делам осудили Россию за ее действия на территории стран, которые входят в программу Евросоюза «Восточное партнерство» (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина). Об этом сообщает RT со ссылкой на проект резолюции, который представлен в предварительном отчете комитета, посвященном реализации внешней политики и политики безопасности ЕС.

«Европарламент... осуждает прямое и косвенное участие России в вооруженных конфликтах, оккупациях и наращивании военного потенциала в регионе или на границах с ним», — сказано в документе.

При этом в проекте резолюции не говорится, о каких именно событиях идет речь.

В комитете ЕП также выразили поддержку государствам — участникам «Восточного партнерства» и попросили страны, «в особенности те, которые выбрали путь европейской интеграции» (Украину, Грузию и Молдавию), обеспечить соблюдение основных свобод, а также продолжать проводить необходимые реформы.

В документе отмечается, что поддержка со стороны ЕС зависит от конкретного прогресса в их проведении.

Ранее сообщалось, что Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией. Документ поддержали 494 парламентария, против высказались 103, воздержались 72.

Автор доклада считает, что Россия «угрожает миру и безопасности в Европе», проводит крупномасштабные военные учения и дестабилизирует ситуацию на Украине, в Грузии и Молдавии. Кроме того, он обвинил Россию в «аннексии Крыма», во «вмешательстве в выборы», в кибератаках, а также в «игнорировании международного права». В докладе также отмечается «неспособность ЕС адекватно реагировать» на действия России.

Документ содержит призыв пересмотреть политику Евросоюза в отношении России, «разработать четкую стратегию» по «сдерживанию российской агрессии».