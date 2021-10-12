В офисе Зеленского заявили об анекдотической ситуации на Украине

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что с первого дня после избрания Владимира Зеленского в стране наблюдается ситуация, которую можно охарактеризовать как «интересный анекдот». Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Наш».

По его словам, украинская оппозиция обвиняет главу государства и его команду в том, что Киев сдает интересы страны в пользу РФ.

«А русские говорят, что Зеленский не продвигается, нам не интересно разговаривать, потому что нет результата», — сказал Арестович.

Он также выразил недовольство, что Россия готова восстановить дипломатические и экономические связи с Украиной, но не хочет обсуждать Крым.

30 июня Путин в ходе прямой линии усомнился в целесообразности встречи с Зеленским. Он заявил, что прежде чем встречаться с украинским лидером, нужно понять, о чем вообще разговаривать, поскольку тот отдал руководство своей страной «под полное внешнее управление», и все вопросы решаются «в Вашингтоне и Берлине».

До этого Путин сообщил, что ему есть что обсудить с Зеленским, кроме Донбасса. Он подчеркнул, что в двусторонних отношениях накопилось много проблем, требующих обсуждения.