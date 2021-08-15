Глава Росгвардии рассказал, что путч 1991 года в случае штурма можно было завершить за 15 минут

Глава Росгвардии Виктор Золотов считает, что августовский путч 1991 года в случае штурма можно было бы завершить за 15-20 минут. Об этом он заявил в интервью для фильма Наили Аскер-заде «ГКЧП. 30 лет спустя», показанный на канале «Россия-1».

По словам Золотова, 19 августа 1991 года он прибыл на смену утром, когда группа с Борисом Ельциным выезжала из Архангельского, где находилась дача президента РСФСР.

Руководитель Росгвардии подчеркнул, что оружие в тот день выдавали не только тем, кто умел им пользоваться. Золотов утверждает, что «даже женщинам выдавали оружие».

«Если был бы штурм, то в течение там 15-20 минут все было бы закончено, абсолютно», — отметил Золотов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в развале Советского Союза виноваты первый президент России Борис Ельцин и президент СССР Михаил Горбачев.

Он отметил, что «нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну». По мнению Лукашенко, в стране так сильно хотели упорядочить отношения, что развалили Советский Союз.