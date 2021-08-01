В Совфеде оценили слова кандидата в канцлеры Германии о «Северном потоке-2»

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что слова кандидата в канцлеры Германии от консервативного блока Армина Лашета адресованы настроенной против России польской аудитории. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Надо понимать контекст, в котором была озвучена данная позиция, а именно — интервью польской газете. Аудитория соответствующая, жестко антироссийская, отсюда и тональность комментария. В целом он воспроизводит известную германскую позицию, ничего нового», — сказал он.

Ранее лидер правящего Христианско-демократического союза Германии, кандидат в федеральные канцлеры Армин Лашет заявил, что Россия может попасть под жесткие санкции, если повторится агрессия против Украины. По его словам, тем самым Евросоюз «предотвратит использование Россией трубопровода в качестве геополитического оружия».

По мнению возможного преемника Ангелы Меркель, приоритетом германской внешней политики должна стать защита и безопасность Украины.