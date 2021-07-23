В Узбекистане стартовала избирательная кампания по выборам президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана 23 июля на своем заседании приняла решение о начале кампании по выборам президента страны. Об этом заявил председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев, передает ТАСС.

«В соответствии со статьями 90 и 117 Конституции Республики Узбекистан принято решение о начале с 23 июля кампании по выборам главы республики, которые назначены на 24 октября», — сказал Низамходжаев на брифинге по итогам заседания.

По его словам, Центризбирком объявляет о старте кампании по выборам президента республики не позднее, чем за три месяца до истечения срока полномочий действующего лидера.

В соответствии с избирательным кодексом, правом выдвижения кандидатов в президенты обладают политические партии страны при условии, что они зарегистрированы в Минюсте не позднее, чем за шесть месяцев до выборов президента.

Низамходжаев уточнил, что выдвижение кандидатов в президенты Узбекистана пройдет с 20 августа по 9 сентября.