Талибы* создадут правительство через совет народных представителей

Радикальное исламистское движение «Талибан (организация запрещена в России)» (запрещено в России) планирует создать новое правительство Афганистана в составе совета народных представителей со всей страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя движения Забиуллу Муджахеда.

«Мы устанавливаем государственный строй для решения проблем людей. Исламское правительство и то правительство, которое мы хотим, будет сформировано через совет, который будет состоять из представителей народа», — заявил Муджахед.

Ранее в «Талибане» заявили, что контролируют около 90% границ Афганистана.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (организация запрещена в России), которые завладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США. Американская администрация с 1 мая начала и до 11 сентября 2021 года обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.