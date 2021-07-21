Противники эмбарго Кубы организовали марш на Вашингтон из Майами, сообщил лидер группы активистов Puentes de Amor Карлос Лацо.

«Мы идем из Майами в Вашингтон, округ Колумбия, 2000 километров в знак протеста против эмбарго. В этом путешествии мы связываемся и разговариваем с каждым американцем, с которым можем», — заявил Лацо.

Эмбарго против Кубы было организовано в 1961 году, после разрыва дипломатических отношений с Соединенными Штатами.

«Я был свидетелем всех тех страданий, которые эмбарго причиняло кубинским семьям в течение многих лет. Эмбарго было введено с намерением свергнуть кубинское правительство, но все меры <...> на самом деле нанесли вред ни в чем не повинному кубинскому народу. Я наблюдал это столько лет», — рассказал Лацо.

Он заявил, что члены его группы активистов — американцы кубинского происхождения.

Ранее сенатор США предложил помощь в «переезде» лидеров BLM на Кубу.