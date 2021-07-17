Захарова заявила, что визит представителя ОБСЕ на Украину не был «серьезным»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала визит представителя ОБСЕ по свободе слова Терезы Рибейро на Украину.

Рибейро вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой провела 15 июля онлайн-встречу, посвященную вопросу свободы слова. Представитель ОБСЕ призвала Украину не «откатываться» к временам ограничения работы СМИ. Также она посоветовала найти правильные методы для борьбы с дезинформацией и пожелала успехов.

«И что же на выходе от визита? Серьезного разбора творящихся там безобразий мир так и не дождался. Одни лишь полуробкие замечания, отретушированные намеки и абстрактные пожелания», — написала Захарова.

Кром того, она дала оценку выступлению главы украинского МИД, в котором политик «расхваливал» опыт успешной борьбы с дезинформацией, и назвала это «театром абсурда».

По мнению Захаровой, в Киеве воспринимают как дезинформацию абсолютно любые сведения, отличные от мнения украинского руководства.

Ранее конституционный суд Украины признал соответствующим конституции страны закон о государственном украинском языке. Захарова прокомментировала это решение как разновидность борьбы с собственной идентичностью — «оскопление своей культуры по-киевски».