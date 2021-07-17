Сенатор США предложил помощь в «переезде» лидеров BLM на Кубу

Сенатор США и член Республиканской партии Марко Рубио предложил помощь лидерам движения Black Lives Matter (BLM) с «переездом» на Кубу. Об этом он написал у себя в Twitter.

Политик заявил, что его офис готов помочь лидерам BLM «эмигрировать» на остров.

Как сообщает издание The Hill, так Рубио прокомментировал призыв BLM к правительству Соединенных Штатов прекратить эмбарго против Кубы в свете волны протестов в республике. Активисты движения утверждают, что политика американских властей в отношении кубинцев жестокая, бесчеловечная и направлена на дестабилизацию ситуации на территории островного государства.

На Острове Свободы в воскресенье, 11 июля, произошли акции протеста, в которых приняли участие тысячи людей. По данным местных СМИ, акции прошли в восьми крупных городах Кубы, в том числе в столице, Гаване.

Протестующие требовали «проведения свободных выборов» и решения социальных проблем, в первую очередь нехватки продовольствия.

В США ряд политиков кубинского происхождения призвали президента США Джо Байдена вмешаться в протесты на Кубе.