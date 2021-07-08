Премьер Испании оценил инцидент с прерванным из-за российских Су-24 брифингом

Председатель правительства Испании Педро Санчес во время брифинга на базе НАТО сказал, что не узнает, был ли умышленным полет двух российских Су-24 над Балтикой. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас нет информации, поэтому я не берусь ничего говорить в этой связи <…> Но это показало важность миссии [НАТО]», — сказал Санчес.

Как ранее пояснили в Минобороны РФ, российские самолеты Су-24 морской авиации Балтийского флота не нарушали международных норм и границ других стран при полете над Балтикой и выполняли плановый учебно-тренировочный полет.

До этого стало известно, что пресс-конференция премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в Литве была прервана из-за обнаруженного над Балтийским морем неопознанного российского воздушного судна.

На записи видно, что участники пресс-конференции выступали на фоне одного из истребителей. Через несколько минут после начала брифинга был получен сигнал об опасности и политиков попросили отойти, чтобы самолет мог взлететь.