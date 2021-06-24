Зеленский продлил санкции против нескольких российских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении телеканалов «Россия 24», РТР-Планеты, НТВ, следует из указа, представленном на сайте главы государства.

Ограничения также коснулись Первого канала.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — следует из текста документа, утвержденного президентом Украины.

Кроме блокировки активов запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.

В список компаний, в отношении которых действуют санкции, попали и другие российские предприятия.

Еще украинский президент ввел в действие решение о санкциях против ряда авиакомпаний России. Им частично или полностью запретили транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.