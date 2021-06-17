Путин поделился впечатлениями о саммите с Байденом

Президент России Владимир Путин, комментируя встречу с американским коллегой Джо Байденом, заявил, что обстановка на переговорах была достаточно доброжелательной. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что Байден «все делает искусно» и является профессионалом, поэтому с ним необходимо работать внимательно.

В то же время российский глава государства отметил, что они с американским лидером поняли друг друга по ключевым позициям. Он выразил надежду, что ситуация прошлых лет не повторится, и президенту США не будут мешать работать.

Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов.