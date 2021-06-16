Жириновский рассказал, что в 1996 году Запад рассматривал Зюганова как потенциального президента РФ

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский в интервью «Газете.Ru» заявил, что в Европе перед выборами — 1996 Зюганова рассматривали как «потенциального президента России».

«[Несмотря на то что Запад ставил на Бориса Ельцина], все равно побеждал [лидер КПРФ Геннадий] Зюганов (имеется в виду его популярность среди населения. — «Газета.Ru»), он в Давос даже был приглашен, там тоже к нему относились как к потенциальному президенту России. И [бизнесмен Михаил] Фридман даже советовал: пусть вернутся к власти коммунисты, ничего они уже сделать не смогут, но будет демократия. А на следующих выборах они проиграют. Это было бы правильно. Как было в Польше: коммунисты вернулись, проиграли, и уже окончательно», — пояснил Жириновский.

Также он объяснил, почему не боялся возвращения коммунистов к власти и почему Зюганов быстро признал поражение. Об этом читайте в интервью Владимира Жириновского «Газете.Ru».