НАТО поддержало позицию ЕС по инциденту с самолетом Ryanair в Минске

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок занимает единую с Евросоюзом позицию по инциденту с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи глав МИД Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

Как отметил Столтенберг, страны-члены НАТО призвали провести расследование данного инцидента, «который нарушил международные правила гражданской авиации и права человека».

По его словам, они также четко заявили, что арестованные основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега, должны быть освобождены.

Генсек альянса также отметил поддержку санкций против Белоруссии, о которых ЕС объявил после инцидента в Минске.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также сообщалось о задержании Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией. Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая. Великобритания также запретила белорусским авиакомпаниям летать через свое воздушное пространство.