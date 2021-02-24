Венесуэла объявила посла ЕС персоной нон грата

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас объявил европейского посла в стране Исабель Брильанте персоной нон грата. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, посол получила уведомление о соответствующем решении президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Он отметил, что глава европейской дипмиссии имеет 72 часа для того, чтобы покинуть страну.

Такое решение было принято на фоне введенных Европой санкций в отношении 19 официальных лиц Боливарианской республики.

Ранее в ЕС перестали называть лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.