Врач о переломах Байдена: до инаугурации заживет

Хирург-ортопед Владимир Хорошев оценил состояние избранного, по предварительным данным, президента США Джо Байдена после переломов костей. Его слова передает РИА «Новости».

По словам Хорошева, Байдену потребуется около трех недель на реабилитацию, когда ему нельзя будет наступать на ногу, а передвигаться придется на костылях. Однако возраст не помешает ему восстановиться к инаугурации, считает врач.

Хирург не сомневается, что 78-летнему политику удастся полностью восстановиться.

Ранее сообщалось, что во время игры со своей собакой у Байдена произошел перелом костей ноги. Речь идет о нитевидных переломах боковой и средней клиновидных костей стопы.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена. Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.

По традиции, инаугурация президента США проходит 20 января.

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