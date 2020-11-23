Гватемала просит соседей помочь справиться с госпереворотам

Правительство Гватемалы обратилось к странам Объединения американских государств с призывом поддержать демократию в стране перед угрозой «государственного переворота». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Напротив, такие действия являются лишь средством, с помощью которого группы меньшинств стремятся осуществить настоящий государственный переворот», — говорится в заявлении.

Согласно документу, протестующие своими действиями вынудили правительство апеллировать к международному сообществу, чтобы оно через региональные инструменты поддержало сохранение демократии в Гватемале.

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