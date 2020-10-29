В Кремле высказались о теракте в Ницце

В Кремле высказались о теракте во французской Ницце.

«Это настолько сложная субстанция, что участвовать в ее обсуждении с какой-либо официальной позицией невозможно... Ужасающая абсолютно трагедия», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что оскорблять чувства верующих недопустимо, однако одновременно недопустимо убивать людей.

29 октября около церкви Нотр-Дам в Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

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