Лукашенко взволновал журналистов из-за появления с перебинтованной рукой

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Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик, госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков... Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик, госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков...
Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик, госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков...
Николай Петров/БелТА/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел на совещание с Совбезом по поводу ситуации с россиянами с перебинтованной рукой. Это заметили белорусские СМИ.

В частности, по данным Telegram-канал NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило, на руке Лукашенко под бинтом находился колпачок от катетера. В то же время Telegram-канал «Пул Первого» отметил, что у политика была просто «белая лента».

Накануне Лукашенко публично признался, что бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией. Он отметил, что 97% белорусов переносят эту инфекцию бессимптомно и был рад, что попал в их число. «Наконец и я попал в золотой фонд Белоруссии, перенеся этот вирус», — прокомментировал он.

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