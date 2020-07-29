Лукашенко взволновал журналистов из-за появления с перебинтованной рукой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел на совещание с Совбезом по поводу ситуации с россиянами с перебинтованной рукой. Это заметили белорусские СМИ.

В частности, по данным Telegram-канал NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило, на руке Лукашенко под бинтом находился колпачок от катетера. В то же время Telegram-канал «Пул Первого» отметил, что у политика была просто «белая лента».

Накануне Лукашенко публично признался, что бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией. Он отметил, что 97% белорусов переносят эту инфекцию бессимптомно и был рад, что попал в их число. «Наконец и я попал в золотой фонд Белоруссии, перенеся этот вирус», — прокомментировал он.

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