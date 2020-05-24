Глава МИД КНР: Китай открыл «политический» вирус в США

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай открыл в США новый вирус — «политический». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Большое сожаление вызывает, что в то время, как эпидемия еще не закончилась, в США распространяется также политический вирус», — сказал министр.

Он отметил, что вирус проявляется в том, что Пекин обвиняется во лжи и заговоре при любом удобном случае.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай не смог сдержать коронавирус внутри страны и допустил его распространение по миру.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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