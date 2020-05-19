Мартынов: голосование через интернет менее подвержено человеческому фактору

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с «Газетой.Ru» порассуждал о перспективах введения электронного голосования в стране по итогам онлайн-дискуссии НОМ «Новеллы избирательного законодательства: взгляд экспертов».

«Прогресс не остановить – мы уже прожили пятую часть XXI века. Это все актуально в том числе и в разнообразных электоральных процедурах, я имею в виду применение новых цифровых технологий, дистанционное голосование через интернет. В Москве вот проводится эксперимент, сейчас он продлен, например. Мы пользуемся новыми технологиями с утра до ночи в своих смартфонах. Сейчас особенно, когда эти меры пандемические, карантинные, самоизоляция. Это всё еще более стало востребовано – всякие сервисы, доставка, услуги – всё это через интернет, через смартфоны и планшеты. Почему же мы отказываем избирательной системе в этом? Это несправедливо», — считает эксперт.

По его словам, некоторые люди «из вредности» цепляются за старые модели.

«По принципу «сапог в бою надёжней», помните, цитата из советского фильма. Но прогресс не остановить. Я вообще считаю, что в среднесрочной перспективе все выборы будут в интернете. Вот просто – все, любого уровня. Здесь же вопрос не столько технический – понятно, как защитить это всё от фальсификаций. Дилемма заключается в балансе между тайной голосования и идентификацией человека. Когда вы голосуете, вы же должны подтвердить свою личность. И в этот момент есть тонкая история, когда возможно, будет нарушаться тайна голосования», — добавил он.

По мнению Мартынова, это решаемо в принципе, и решение будет найдено.

«Хочу сказать, что тайна голосования – это тоже своего рода атавизм. Если я лично хочу, чтобы моё голосование осталось в тайне – окей, я встану, пойду ногами на участок, заполню и получу бумажный бюллетень, проголосую. Я вас уверяю, больше половины граждан, участвующих в электоральных процедурах, в общем-то никакой тайны из своего голосования не делают. Многие даже фотографируют бюллетени, постят в соцсетях или просто об этом рассказывают, как они проголосовали», — продолжил он.

Политолог добавил, что современное цифровое общество выступает против разнообразных тайн. «Тайна голосования не государственная, а личная, моя, и закон её обеспечивает. Но если я не делаю из этого тайны, не хочу, чтобы это было тайной – меня кто-то насильно заставит? Нет. Но эта коллизия разрешаема на законодательном уровне. Я не вижу причин, почему цифровое голосование не ввести массово – это удобно, современно, быстро и в подсчетах, и в обработке. И оно наиболее защищено и наименее подвержено человеческому фактору и разнообразным манипуляциям», — подытожил он.