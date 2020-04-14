Лавров: кризис вокруг пандемии должен стать прививкой от эгоизма

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что кризис, вызванный коронавирусом, должен стать для всех стран прививкой от эгоизма, пишет ТАСС.

«Мы сейчас должны надеяться и делать все для того, чтобы кризис стал, если хотите, прививкой от эгоизма, прививкой от мессианства и прививкой от соблазна и дальше решать свои проблемы за счет интересов других стран», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что, по его мнению, рано или поздно возобладает коллективный подход.

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