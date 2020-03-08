Захарова заявила об изменении графика контактов МИД из-за коронавируса

В график дипломатических контактов России внесены изменения на фоне распространения коронавируса нового типа, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

Во всем мире отменяются двусторонние визиты и изменяются графики контактов из-за ситуации с коронавирусом, отметил Захарова. Она добавила, что российская сторона также подстраивает свой график под происходящее.

Кроме того, распространение вируса повлияло на работу дипломатических представительств России в других странах, рассказала представитель МИДа. Она подчеркнула, что сотрудники посольств принимают все необходимые меры на основании рекомендаций местных сторон.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Кремле рассказали о мерах по защите Путина от короновируса

— Депутатам Госдумы рекомендовали отказаться от командировок из-за коронавируса

— Фракция ЛДПР провела заседание в Госдуме в перчатках от микробов