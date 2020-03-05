Сандерс выпустил видеоролик с комплиментами Обамы в свой адрес

Сенатор Берни Сандерс, который претендует на выдвижение единым кандидатом в президенты Соединенных Штатов от демократов, запустил серию видеороликов с критикой своего соперника бывшего вице-президента США Джо Байдена и с комплиментами в свой адрес экс-президента Барака Обамы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, один из роликов представляет аудиоподборку позитивных высказываний Обамы о Сандерсе за его работу в сенате. Другой ролик составлен из высказываний Байдена, сделанных им в качестве сенатора в 1995 году. Тогда Байден призывал к сокращению расходов на социальное обеспечение, при этом, Сандерс сейчас активно призывает к прямо противоположному.

Ранее по итогам праймериз «супервторника» Байден одержал победу в десяти штатах из четырнадцати то время как Сандерс победил только в двух штатах. Среди кандидатов Республиканской партии во всех штатах победил нынешний президент страны Дональд Трамп.

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