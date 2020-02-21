Международные эксперты одобрили обновление российской Конституции

В пятницу, 21 февраля, в Москве прошла Международная конференция «Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика». На этом мероприятии эксперты обсуждали, в частности, процесс работы над поправками в Конституцию России. Отмечалось, что сейчас он находится на той стадии, когда предложения уже оформляются в юридические тексты, которые должны быть максимально понятны гражданам.

Вместе с тем зарубежные ученые, присутствующие на конференции отметили, что им интересно наблюдать за тем, что происходит сейчас в России. Кроме того, они заявили, что одобряют внесение поправок в российскую Конституцию. В частности, такое мнение выразил доцент Государственного Университета L'Orientale, доктор права Иван Марино, отметив правильное направление действий российских властей.

«Рабочая комиссия взялась за дело. Сейчас вся страна как-то участвует. Конечно, спешить не надо. Сейчас Россия идет правильным путем. Нам нужна сильная Россия. Это прекрасно, это открыто обсуждается во всей стране. И, конечно, каждый может предложить поправки свои», — обратил он внимание.

Другой эксперт — судья Конституционного суда Азербайджанской Республики Ровшан Исмаилов — подчеркнул, что на конференции поднимался важный вопрос внесения тех поправок, которые бы улучшали правовое положение россиян. «Сегодня говорили о различных изменениях, направленных на усиление социальной составляющей российской государственности. Это несомненно улучшит правовое положение граждан. И говорить об этом можно только в позитивном ключе», — отметил он.