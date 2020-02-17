Срок предоставления поправок в проект об изменении Конституции продлили

Спикер Госдмы Вячеслав Володин заявил, что совет Думы продлил срок представления поправок в проект об изменении Конституции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, вопрос об этом был рассмотрен 17 февраля. По итогам было принято решение продлить срок рассмотрения поправок до 2 марта.

Володин отметил, что второе чтение законопроекте может произойти 10 марта.

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