Голосование по Конституции обойдется в сумму президентских выборов 2018 года

Президент России Владимир Путин поручил Центризбиркому заняться подготовкой и проведением голосования по поправкам в Конституцию. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, правительство выделит на голосование из федерального бюджета не меньше, чем на президентские выборы 2018 года. Как распорядиться этими средствами, также решит ЦИК.

Уточняется, что помогать в организации голосования также будут региональные, территориальные и участковые избиркомы, а органы госвласти и местного самоуправления подготовят к голосованию его материально-техническое обеспечение.

Ранее президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.