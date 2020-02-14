Генпрокурор США пожаловался на посты Трампа в Twitter

Глава Минюста, генпрокурор США Уильям Барр заявил, что посты президента США Дональда Трампа в Twitter, касающиеся министерства, мешают работе ведомства. Об этом сообщает ABC News.

Он сделал такое заявление в связи с высказываниями Трампа в соцсети по делу бывшего советника американского лидера Роджера Стоуна, которого обвиняют в даче ложных показаний и препятствовании расследованию российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.

По словам Барра, посты Трампа о министерстве, сотрудниках ведомства, судьях, рассматривающих дело, делают выполнение работы «невозможным».

Генпрокурор считает, что настало время перестать «писать твиты об уголовных делах», которые ведет Минюст.