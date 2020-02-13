В МИД России предложили провести встречу «четверки» по Ближнему Востоку
В Министерстве иностранных дел России выступили с предложением провести встречу в формате «четверки» по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно предложению министерства, встреча должна пройти на уровне спецпредставителей ООН, ЕС, России и США. Такой «квартет» должен взять на себя роль эффективного посредника в решении палестинской проблемы.
Уточняется, что американская «сделка века» не может в полной мере решить палестино-израильский вопрос.
«Достижение справедливого и окончательного ближневосточного урегулирования требует слаженных действий мирового сообщества», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Россия предложила привлечь международный квартет к решению палестинского вопроса