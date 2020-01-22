Госсекретарь США впервые посетит Минск

Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Минск 1 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что он прибудет сначала в Лондон (29-30 января), после чего направится в Киев (30 января и 1 февраля), а затем — в Минск, где пробудет меньше одного дня.

Также американский госсекретарь планирует совершить визит в Нур-Султан (1-2 февраля) и Ташкент (2-3 февраля).

Ранее Помпео намеревался посетить Минск 4 января, визит был отложен из-за осложнившейся ситуации на Ближнем Востоке.

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