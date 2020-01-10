Зеленский в письме к Трюдо назвал канадцев жителями «Канадии»

Президент Украины Владимир Зеленский по ошибке назвал канадцев жителями Канадии в письме к премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Соответствующее послание было опубликовано на его странице в Twitter, позже его исправили.

В обращении глава Украины поблагодарил канадского премьера за предложение о помощи в расследовании крушения украинского самолета в Тегеране 8 января и выразил соболезнования канадцам.

«Наши мысли с семьями граждан Канадии, погибших в этой катастрофе», — написал Зеленский.

В комментариях подписчики отметили, что ошибаться в таких важных заявлениях недопустимо.

В октябре прошлого года сотрудники офиса Зеленского опубликовали отчет о его визите в Ригу, в котором перепутали Латвию с Литвой. А в июле пресс-служба президента назвала столицей Канады город Торонто.

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