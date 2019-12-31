Захарова назвала нынешние порядки США нормами времен «дикого Запада»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об изменениях в поведении США во внешней политике. Об этом пишет РИА «Новости».

Комментируя опубликованный Белым домом по итогам визита в Вашингтон министра иностранных дел России Сергея Лаврова снимок, на котором президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Лавров стоит рядом с ним, она сказала, что нынешняя американская реальность заключается в уходе протокольной деликатности на второй план.

По ее мнению, эта ситуация показывает, что многое вернулось к временам «дикого Запада».

«Все заведено по принципу удобства. Почему я это сравниванию с ковбойскими временами? Вот удобно и функционально тогда было класть ноги на стол. Так и сегодня мы живем с США, которые положили ноги на мировой стол», — сказала Захарова.

По ее словам, многое в США упростилось. Так, это отразилось даже на мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции.