Спикер Рады ответил на слова Володина о малых народах на Украине
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Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения малых народов, передает РИА «Новости»
Разумков заявил, что на Украине нет малых или больших народов.
«На Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, может разговаривать на разных языках. Но это единый народ, единая страна», — заявил он.
По его словам, Верховная рада приложит все усилия, чтобы объединить украинское общество.