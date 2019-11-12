Лавров пошутил насчет причастности РФ к будущим выборам президента США

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Глава МИД России Сергей Лавров пошутил по поводу выборов президента США, которые пройдут в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, отвечая на вопрос, «как Россия готовится» к будущим президентским выборам, дипломат в шутку заявил, что Москва «решит эту проблему».

«Мы решим проблему, не волнуйтесь», — сказал Лавров.

Как известно, ранее ряд высокопоставленных чиновников и представителей правоохранительных ведомств США заявили, что Россия попытается вмешаться в президентские выборы и повлиять на них.

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