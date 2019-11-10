Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Эрдогана

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщается на сайте президента России.

Отмечается, что в ходе диалога лидеры стран обсудили реализацию совместных проектов в энергетической и военно-технической сферах, оценив их положительно. Кроме того, Путин и Эрдоган согласовали введение «Турецкий поток» в эксплуатацию до конца 2019 года.

В рамках обсуждения сирийского вопроса, главы России и Турции обменялись мнениями по ситуации в зоне деэскалации «Идлиб».

Путин и Эрдоган также согласовали график предстоящих контактов на высшем уровне.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эрдоган и Путин созвонились

— Россия подтвердила полное выполнение российско-турецкого меморандума

— Сенатор США назвал общение Путина и Эрдогана опасным партнерством