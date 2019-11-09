В Китае Помпео назвали эгоистом

Государственный секретарь США Майкл Помпео переоценивает возможности своей страны и занимает неадекватную позицию по отношению к другим государствам, и, ущемляя чужие национальные интересы, стремится извлечь выгоду для Вашингтона. Об этом сообщает китайские СМИ.

По словам китайских политологов, США и страны Европы объединяют единые ценности.

Они считают, что Помпео также требует от стран ЕС противостоять Китаю, России и Ирану, защищая позицию Вашингтона, которую называет «всеобщими западными интересами.

«Следует ли считать такие эгоистичные гегемонистские настроения нормальным явлением?» — задают риторический вопрос политологи.

Так, например, обозреватели отметили, что в ходе посещения Берлина по случаю 30-летия разрушения Берлинской стены американский дипломат пытался при любой удобной возможности подчеркнуть американские интересы. В частности, он потребовал от ФРГ отказаться от телекоммуникационного оборудования Huawei, а также прекратить реализацию проектов по импорту газа из России.

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