Песков переадресовал вопрос о возможности штрафа Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможности штрафовать главу государства Владимира Путина судебным органам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков напомнил, что президент России обладает определенным иммунитетом.

При этом представитель Кремля отметил, что вопрос теоретической возможности какого-либо штрафа на главу государства должны решать представители судебного сообщества.

«Это вам нужно обращаться в судебные органы или читать законы», — заявил Песков в ответ на вопрос, возможно ли в России оштрафовать президента по примеру ситуации с США, где главу государства Дональда Трампа оштрафовали на $2 млн.

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