Суд обязал Трампа выплатить $2 млн благотворительным организациям

В США верховный суд Нью-Йорка постановил, что президент США Дональд Трамп должен выплатить ряду благотворительных организаций $2 млн. Об этом сообщает CNN.

Жалоба была подана генпрокурором Нью-Йорка на благотворительный фонд (Donald J. Trump Foundation). Фонд обвинили в том, что незаконно координировал работу с президентской кампанией Трампа 2016 года.

Однако суд не удовлетворил требование офиса генерального прокурора о запрете Трампу и его детям входить в советы директоров любой некоммерческой организации в Нью-Йорке.

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