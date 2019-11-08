Суд обязал Трампа выплатить $2 млн благотворительным организациям
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В США верховный суд Нью-Йорка постановил, что президент США Дональд Трамп должен выплатить ряду благотворительных организаций $2 млн. Об этом сообщает CNN.
Жалоба была подана генпрокурором Нью-Йорка на благотворительный фонд (Donald J. Trump Foundation). Фонд обвинили в том, что незаконно координировал работу с президентской кампанией Трампа 2016 года.
Однако суд не удовлетворил требование офиса генерального прокурора о запрете Трампу и его детям входить в советы директоров любой некоммерческой организации в Нью-Йорке.
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