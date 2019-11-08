В студию украинского телеканала «Прямой» ворвались автоматчики в масках

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В ходе одного из эфиров украинского телеканала «Прямой» в четверг, 7 ноября, в студию забежали русскоязычные люди в масках, в камуфляже и с автоматами. Соответствующее видео выложил Telegram-канал «Политика Страны».

Как отмечается, у собственника канала в этот день проходили обыски, что и было обыграно в эфире телеканала.

На видео показано, как автоматчики сделали селфи с ведущими. При этом звуки стрельбы были сымитированы.

Однако ведущий Мыкола Вересень притворился убитым, упав на пол.

При этом во время происходящего члены массовки не поняли, что это было представление и начали прятаться.