В студию украинского телеканала «Прямой» ворвались автоматчики в масках
В ходе одного из эфиров украинского телеканала «Прямой» в четверг, 7 ноября, в студию забежали русскоязычные люди в масках, в камуфляже и с автоматами. Соответствующее видео выложил Telegram-канал «Политика Страны».
Как отмечается, у собственника канала в этот день проходили обыски, что и было обыграно в эфире телеканала.
На видео показано, как автоматчики сделали селфи с ведущими. При этом звуки стрельбы были сымитированы.
Однако ведущий Мыкола Вересень притворился убитым, упав на пол.
При этом во время происходящего члены массовки не поняли, что это было представление и начали прятаться.