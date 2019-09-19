Премьер Финляндии потребовал от Лондона представить предложение по Brexit

Премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Финляндии Антти Ринне потребовал от руководства Великобритании в 12-дневный срок представить Брюсселю новый проект соглашения по условиям выхода из ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что если правительство Британии не предоставит соглашение, то Brexit состоится без сделки.

«Если до конца сентября предложений не поступит, значит, все кончено», — заявил Ринне

Отмечается, что этот срок был назван после его согласования премьером Финляндии с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее премьер Британии Борис Джонсон рассказал о перспективах проведения мягкого Brexit.