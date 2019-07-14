Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова дала совет Украине. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По мнению Захаровой, украинская сторона должны изменить свои представления об ценностях Европы, если страна намеревается идти в европейском направлении.

Она отметила, что Украина должна проработать все пласты, в частности, правовые.

Также Захарова подчеркнула, что Украине также есть над ем поработать с Россией. Она намекнула на минские договоренности, после выполнения которых отношения двух стран могут улучшиться.

Ранее Захарова пошутила над лидером «Океана Эльзы» Святославом Вакарчуком после слов о российском Крыме.